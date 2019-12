Biomed - Lublin będzie sprzedawał Distreptazę na 8 nowych rynkach

"Dzięki rozszerzeniu współpracy ze szwajcarską firmą Alpen Pharma, lek ten pojawi się wkrótce na rynkach takich jak: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Węgry, Rumunia, Słowacja, Serbia oraz Malezja. Warunkiem jest uzyskanie odpowiednich pozwoleń, do czego zobowiązała się Alpen Pharma" - czytamy w komunikacie.

"Alpen Pharma to nasz zaufany partner, z którym od ponad 10 lat współpracujemy w zakresie rejestracji, dystrybucji i rozwoju sprzedaży Distreptazy na innych rynkach. Zgodnie z podpisaną teraz umową, sprzedaż na nowych rynkach ma wynieść minimum 2,5 mln euro w ciągu 5 lat od rejestracji. Widząc potencjał tego leku jestem pewien, że znacznie przekroczymy ten poziom" - powiedział prezes Biomedu Lublin Marcin Piróg, cytowany w komunikacie.

Sprzedaż Distreptazy po trzech kwartałach 2019 roku wyniosła 12,6 mln zł (+22% r/r), co stanowi 48% przychodów spółki .

"Szczepionki BCG 10 to, obok Onko BCG i Distrerptazy, jeden z naszych strategicznych produktów. Dostarczamy ją do 8 krajów europejskich oraz do Australii i Uzbekistanu. Obserwujemy rynek pod kątem nowych przetargów, zgłaszamy oferty i liczymy, że wygranych postępowań będzie coraz więcej, zarówno jeżeli chodzi o rynek Polski, Węgier, jak i innych rynków, nie tylko europejskich" - powiedział Piróg.