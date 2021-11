BitBay zmienia się w Zondę. Interesuje się nią amerykański inwestor

Consigliere 1 godz. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

600 transakcji z czego podejrzewam 90% to wycofanie kapitału z giełdy. Niedawno się zalogowałem liczba transakcji spadła do poziomów minimalnych. Giełda w niejasnych okolicznościach zmieniła właściciela, Pana Suszka który pare tygodni wcześniej na debacie opowiadał o swoich dalekosieznych planach rozwoju tej instytucji.Nie podano powodów ani informacji o nowym właścicielu, przez co giełda totalnie straciła wiarygodność.