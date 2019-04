BM Reflex: Cena benzyny ponownie zrówna się z ceną diesla w najbliższych dniach

Siódmy tydzień z rzędu, w ślad za drożejącą ropą naftową, obserwujemy w kraju podwyżki cen benzyn. W minionym tygodniu średnia krajowa cena benzyny Pb95 wzrosła 6 gr/l do 5,12 zł/l. W sumie od końca lutego ceny benzyny wzrosły już 45 gr/l. Powodów do narzekań nie mają natomiast kierowcy tankujący autogaz. Średnia krajowa cena tego paliwa to 2,19 zł/l i co istotne zauważalnie rośnie różnica detalicznych cen autogazu i benzyny. Obecnie autogaz jest średnio 2,92 zł/l tańszy niż litr benzyny Pb95. Ostatni raz tak dużą różnicę cen tych dwóch gatunków paliw obserwowaliśmy w czerwcu 2018 roku.