Carbon Studio: Gra 'The Wizards' będzie dostępna na Oculus Quest od 6 czerwca

Oculus Quest to rozwiązanie, które nie potrzebuje podłączenia do komputera czy smartfona. Składa się z gogli i kontrolerów ruchowych. Urządzenie dostosowuje się do każdych warunków, dlatego gracz może grać na dużej przestrzeni albo w ciasnym pomieszczeniu, stojąc lub siedząc. Wbudowane czujniki przenoszą ruchy gracza do rzeczywistości wirtualnej i zapewniają monitorowanie w pełnym zasięgu - niezależnie od tego, w którą stronę patrzy. "The Wizards" będzie dostępna na Oculus Quest od 6 czerwca, podano również.