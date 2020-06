CCC zwiększy zatrudnienie w działach związanych z nowymi technologiami

"Wdrożenia naszych projektów następują w większości poprzez aktywności wewnętrzne, nie outsourcing, dlatego potrzebujemy zarówno młodych talentów nastawionych na rozwój, jak i doświadczonych ekspertów kierujących się zasadą ,,niemożliwe nie istnieje". CCC chcemy, by pozostało tym miejscem, gdzie spotykają się i grają w jednym zespole najlepsi na rynku. Już dziś mamy u siebie świetnych profesjonalistów w swoich dziedzinach, będących także mentorami dla osób rozpoczynających swoją drogę zawodową. Zatrudniamy także dużą grupę stażystów , spośród których 'wyławiamy' najbardziej zaangażowane i utalentowane osoby. Potrzebujemy m.in. kompetencji analitycznych, cyfrowych, a także wsparcia procesów i sprzedaży poprzez działania marketingowe i wizerunkowe" - powiedział prezes Marcin Czyczerski, cytowany w komunikacie.

Grupa posiada już w swoim portfelu 60 platform e-commerce'owych na bardzo różnym etapie rozwoju. Część z nich to wewnętrzne "startupy".

"Wraz z dalszą transformacją cyfrową Grupy CCC coraz częściej rekrutujemy na stanowiska np. specjalistów odpowiadających za treści internetowe, kampanie online, kontent w aplikacjach czy katalogi produktów. Szukamy również osób mających doświadczenie w e-commerce czy automatyzacji marketingu, który umożliwia zbieranie danych behawioralnych, ich analizę i w efekcie lepsze dopasowanie kampanii, ekspozycji w sklepach czy produktu do aktualnych potrzeb klienta. Dzięki takim analizom jesteśmy również w stanie podjąć trafne decyzje dotyczące przyszłej oferty. Zależy nam również na pozyskaniu młodych talentów z rynku. W tym roku uruchomiliśmy wakacyjny program stażowy dla studentów i absolwentów w obszarach e-commerce'u, IT, marketingu, CRM-u oraz controllingu. Najlepszym proponujemy dołączenie na stałe do zespołu CCC, który jest różnorodny, merytoryczny i przyjacielski" - dodała dyrektor HR w CCC Gabriela Kahl, cytowana w komunikacie.