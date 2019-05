CDRL miało 3,75 mln zł straty netto, 3,78 mln zł straty EBIT w I kw. 2019 r.

"Osiągnięte wyniki finansowe grupy CDRL są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Dzięki włączeniu do struktury spółek LLC DPM (właściciela sieci Buslik), Lemon, Broel i Sale Zabaw Fikołki, powiększyliśmy naszą grupę blisko dwukrotnie. Następstwem udanych przejęć, są wypracowane przychody ze sprzedaży, które wyniosły w I kw. 2019 roku 108 mln zł i były wyższe od ubiegłorocznych o blisko 90%. Zanotowana strata netto [ogółem] w wysokości 4,9 mln zł, to efekt m.in. nabycia spółki LLC DPM, właściciela sklepów supermarketów Buslik, który w tym okresie wygenerował stratę w wysokości 2,9 mln zł, oraz zastosowania nowego standardu MSSF 16, który dodatkowo pogorszył wynik o 0,6 mln zł" - czytamy w liście zarządu do akcjonariuszy.