Ceny ropy naftowej najwyższe od 2018 roku. Rosną wraz zapotrzebowaniem na surowiec

Niemal dokładnie trzy miesiące temu notowania ropy w USA wyznaczyły ponad dwuletnie rekordy, dobijając do niecałych 68 dolarów. Następnie doszło do korekty, po czym w maju cena surowca ustabilizowała się w okolicy 65 dolarów. Teraz jednak doszło do przełamania.