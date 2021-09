Chiny idą na wojnę z kryptowalutami. Ostry zjazd na bitcoinie

Hmmm 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

Myślę, że to pokazuje bezsilność Chin. A prawda jest taka, że słabsze państwa już zaczynają przeskakiwać w swoich płatnościach do kryptowalut ( Salwadar i okoliczne państwa). Duże wahania na cenie kryptowalut to nic z wahnięciem na cenie akcji największego chińskiego dewelopera - 80 % spadku w ciągu roku i wczoraj wzrost 20 %. Wychodzi na to, że krypotwaluty to lepsze i uczciwsze miejsce do inwestowania niż cały ten biznes i spółki giełdowe ...