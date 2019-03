Comarch nie tworzy rezerw na ZUS. "Działania ZUS stanowią istotne naruszenie umowy"

"Naliczając karę umowną, ZUS powołuje się na postanowienia umowy nie mające zastosowania do częściowego wypowiedzenia/odstąpienia od umowy na podstawach wskazanych w oświadczeniu ZUS" - podał Comarch w raporcie kwartalnym. Spółka potwierdziła gotowość do przejęcia obsługi systemu.

Z opisu w raporcie kwartalnym wynika, że do 30 stycznia nie dostała od zakładu potwierdzenia tylko siedmiu z 74 metryk i miała jeszcze miesiąc na uzupełnienie pozostałych. ZUS jednak obawiał się, że spółka nie dotrzyma terminów. Kilka z zatwierdzonych metryk było powiązanych z tymi niezatwierdzonymi, w rezultacie ZUS wypowiedział część umowy na łącznie 23 metryki.

Comarch podaje, że okrojona umowa da 1,9 mln zł wynagrodzenia miesięcznie. Choć ZUS wezwał do zapłaty kary 24,2 mln zł za niedotrzymanie terminu, to spółka uważa, że nic jej nie grozi.

"W opinii zarządu Comarch S.A. działania podjęte przez ZUS stanowią istotne naruszenie warunków Umowy i prawa, w związku z tym Konsorcjum wezwie ZUS do respektowania jej zapisów i jest gotowe do dochodzenia swoich praw, w tym odszkodowania, na drodze sądowej" - napisano w raporcie kwartalnym. O przyszłość spółki zarząd jest spokojny.

- Nie zawiązujemy rezerw z tego tytułu, nie sądzimy, żeby to się obroniło. Uważamy, że nadal Comarch powinien te moduły realizować. Zmniejszenie wartości usługi nie wpłynie specjalnie na wyniki. Zakładamy, że efekt będzie raczej neutralny - wskazał wiceprezes.

Comarch ruszył do przodu

W czwartym kwartale sprzedaż wzrosła 60 mln zł rdr do 416 mln zł, a w całym ubiegłym roku o 200 mln zł rdr do 1365 mln zł. Głównie dzięki segmentowi publicznemu. Tu przychody poszły w górę o 243 proc. do 194 mln zł, głównie na rodzimym rynku.