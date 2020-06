Dadelo z Grupy Oponeo zwiększyło sprzedaż rowerów o 143% r/r w I kw. 2020 r.

O dynamicznym rozwoju świadczą także wyniki sprzedaży pozostałego asortymentu, do którego należą m.in. części i akcesoria rowerowe czy odzież sportowa - odnotowały one wzrost o 44% w ujęciu wolumenowym i o 80% w ujęciu wartościowym w I kw. br., podano.

"Na znaczącą poprawę wyników wpływ mogło mieć co najmniej kilka czynników, w tym działania spółki na rzecz umocnienia marek Dadelo i CentrumRowerowe. W ostatnich miesiącach wyzwaniem dla całego środowiska e-commerce było sprostanie oczekiwaniom klientów, nie tylko w zakresie obsługi i dostępności towarów, ale i dalszej logistyki. Prowadzona strategia rozwoju przyczyniła się do wzrostu liczby zamówień, a w konsekwencji większych przychodów uzyskanych przez spółkę. Nie bez znaczenia są również zmiany przyzwyczajeń Polaków dotyczących aktywności fizycznej, a także obecna sytuacja społeczno-gospodarcza związana z pandemią" - czytamy w komunikacie.

Według cytowanych w materiale badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia, coraz większy procent Polaków uprawia sport , a dla 38% z nich jazda na rowerze należy do najczęściej wybieranych aktywności. Dyscyplina ta popularna jest przede wszystkim w grupie wiekowej 25+ i jedynie wśród młodszych respondentów nie cieszy się zainteresowaniem (dane za 2019 rok). "Pokazuje to, że sklepy internetowe zarządzane przez Dadelo S.A. mogą odpowiadać potrzebom zakupowym Polaków" - wskazała spółka.

"W dobie obostrzeń dotyczących przemieszczania się rowery mogły stać się ważnym, alternatywnym środkiem transportu. Można przypuszczać, że to dlatego w pierwszym kwartale bieżącego roku Polacy chętniej wyposażali się w prywatne jednoślady. Wpływ na to mogła mieć również ograniczona dostępność rowerowych systemów miejskich. Co więcej, jak wskazuje raport Stowarzyszenia Mobilne Miasto 'Ostre hamowanie roweru miejskiego. Bikesharing w Polsce 2019/2020', popularność tego rozwiązania maleje. Autorzy badania podają, że w ubiegłym roku aż 87% systemów zanotowało spadki liczby wypożyczeń - średnio o 19%" - czytamy dalej.