Debata prezydencka w USA. Jak reagują rynki finansowe?

Również ekonomiści PKO BP nie ignorują tego, co się dzieje za oceanem. Wskazują, że globalnym nastrojom rynkowym nie sprzyjał burzliwy i chaotyczny przebieg debaty .

UOKiK kara banki. "Będziemy wspierać klientów"

Co ciekawe, wbrew oczekiwaniom, Biden nie dał się zdominować Trumpowi, co - według ekspertów PKO BP - może grać na jego korzyść w dalszej części kampanii i redukować szanse obecnego prezydenta na ograniczenie wyraźnej przewagi, jaką jego kontrkandydat ma w sondażach.

Często większą reakcję na wydarzenia polityczne można zauważyć na walutach niż na akcjach. Tym razem na foreksie sytuacja jest dość stabilna. Dolar w relacji do euro lekko się umocnił, ale nie jest to tak duży ruch jak we wtorek.