Draw Distance przesuwa emisję akcji o kilka miesięcy, nie zwalnia z projektami

"Plany na nadchodzące półrocze to premiera samodzielnego dodatku do 'Vampire: The Masquerade: Coteries of New York', czyli 'Shadows of New York'. Aktualizacja 'Coteries of New York' o tłumaczenia rosyjskie i francuskie, nad którymi obecnie pracujemy, a także o japońskie = wspólnie z wydawcą na tamtejszy rynek, firmą DMM Games (znaną od niedawna jako EXNOA). Dalsze prace nad poszerzeniem grupy odbiorców obu gier spod znaku 'Vampire: The Masquerade'. Doprowadzenie do fazy alpha produkcji gry 'Serial Cleaners'. Znalezienie wydawcy dla projektu 'Serial Cleaners'. Poza tym mamy nadzieję niedługo powiedzieć, co dzieje się z serialem opartym na licencji 'Serial Cleaner', a także powiadomić o kolejnych naszych produkcjach" - poinformował ISBtech Mielcarek.

Dodał, że w związku z pandemią koronawirusa plany dotyczące emisji zostały zawieszone na kilka miesięcy.

"Wciąż jest to coś, co chcielibyśmy zrobić, natomiast nie chcemy działać zbyt szybko. Skupiliśmy się na przygotowaniu do zapowiedzi 'Serial Cleaners', kończymy prace nad dodatkiem do 'Wampira'. Mierzyliśmy w 3 mln zł, tłumacząc, że jest to kwota potrzebna jako wkład własny do projektu badawczo-rozwojowego, który tworzymy w ramach programu sektorowego GameINN. Otrzymaliśmy 5 mln zł w ramach dofinansowania do projektu za prawie 8 mln zł. Podkreślam to przy każdej okazji, że projekt ten jest nierozerwalnie powiązany z grami, które produkujemy i chcemy tworzyć w przyszłości. Dzięki niemu możemy dynamicznie rozwijać studio i zatrudniać doświadczonych pracowników, w ten sposób podnosząc jakość tworzonych przez nas produkcji" - zaznaczył prezes.

Liczy na to, że sequel gry "Serial Cleaner" będzie lepiej sprzedawał się na starcie niż pierwsza część.

"Wiemy już, że tzw. dzięki długiemu ogonowi możemy trafić do licznej grupy graczy, jednak kluczowe zawsze są pierwsze miesiące sprzedaży. Pomimo słabego startu, 'Serial Cleaner' trafił do ponad miliona użytkowników na wszystkich platformach, od komputerów osobistych, przez konsole, aż do telefonów" - przypomniał Mielcarek.

Podkreślił, że "na ten moment" może powiedzieć, że budżet gry przekroczy 2 mln zł.

"Mierzymy się z konkurencją z całego świata, wiele gier trafia do abonamentów i gracze dostają je niemal za darmo. Musimy stawiać na jak najwyższą jakość, żeby się wyróżnić i przykuć uwagę gracza. Nie da się tego osiągnąć tanio" - stwierdził prezes.

W kwestii "Vampire: the Masquarade" dodał, że już pewien czas temu zapowiadał, że spółka spodziewa się, że do końca II kwartału 2020 gra trafi do 40 tys. użytkowników na wszystkich platformach.

"Jesteśmy na dobrej drodze, żeby osiągnąć ten cel. Przed nami jeszcze premiera dodatku 'Shadows of New York', a co za tym idzie - okazja do sprzedaży obu gier w atrakcyjnych zestawach. Na ten moment mówimy tylko o premierze w drugiej połowie roku. Zmierzamy jednak ku końcowi produkcji, więc będzie to miało miejsce szybciej niż później. Produkcja dodatku będzie kosztowała około 400 tys. zł" - podsumował prezes.

Draw Distance (poprzednio iFun4all) to niezależny producent gier wideo z Krakowa, specjalizujący się w produkcji multiplatformowych tytułów z gatunku action-adventure. Spółka powstała w 2009 roku i jest notowana na NewConnect. Największym akcjonariuszem jest grupa kapitałowa Bloober Team.

Sebastian Gawłowski

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące