Emilewicz: Chcemy w lutym pokazać nowe instrumenty stymulujące mieszkalnictwo

"W Programie Mieszkaniowym, zainicjowanym przez nas 4 lata temu, adresujemy dwie potrzeby. Pierwsza, to by mieszkań na rynku pojawiało się w ogóle więcej. Mówimy o luce mieszkaniowej w Polsce. Minimalna liczba satysfakcjonująca to ok. 440 mieszkań na 1 000 mieszkańców, my w Polsce mamy to na poziomie ok. 370, czyli mówimy o luce ok. 2 mln mieszkań. Drugi cel, to aby oddawać mieszkania dla tych, którzy dziś nie kwalifikują się do mieszkań komunalnych, bo mają wyższe dochody, natomiast za niskie, by mieć zdolność kredytową albo by ta nie obciążała ich na 25 lat. Tutaj mówimy o rozszerzeniu szeroko rozumianego sektora społecznego i to nasz podstawowy cel - pewne mieszkania na wynajem, gdzie najem jest wyraźnie niższy niż rata kredytu, bądź też w wybranych warunkach wynajem długoterminowy z opcją dojścia do własności" - przypomniała minister.