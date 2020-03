FFK: Połowa palących Polaków nie wie o wycofaniu papierosów mentolowych od 20 V

"Jak potwierdzają wyniki badania, najczęstszym źródłem informacji na ten temat jest internet, stąd nasza strona dedykowana projektowi #ZakazMentoli. Dbamy bowiem o to, by konsumenci mieli dostęp do rzetelnych informacji - to podstawa świadomych wyborów i podejmowanych decyzji" -powiedziała prezes Forum Konsumentów.