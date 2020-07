FPB: Liczba terminali w Programie Polska Bezgotówkowa przekroczyła 300 tys.

Za pośrednictwem zainstalowanych urządzeń od początku trwania Programu zrealizowano blisko 300 mln transakcji. Do beneficjentów Programu należą nie tylko małe, średnie oraz mikroprzedsiębiorstwa, ale także podmioty administracji publicznej, związków wyznaniowych i sektora organizacji pozarządowych, podano.

"Milion terminali funkcjonujących w naszym kraju to wyraźny sygnał, że płatności bezgotówkowe są coraz bardziej powszechne i łatwiej dostępne zarówno dla przedsiębiorców, jak i konsumentów. Niemal co trzeci terminal w Polsce został zainstalowany w ramach Programu Polska Bezgotówkowa. To oznacza, że Fundacja od ponad dwóch lat precyzyjnie dociera w te miejsca, w których płatności bezgotówkowe nie były wcześniej dostępne" - powiedział prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa Mieczysław Groszek, cytowany w komunikacie.