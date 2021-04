Giełdy notują nowe rekordy. Stajniak: rynkowa jazda bez trzymanki

Z drugiej strony mamy kilka czynników, które mogą podważyć nastroje inwestorów. Czy w tym roku będzie miała miejsce rynkowa zasada mówiąca "sell in May and go away”?

Druga rzecz to rekordowe zadłużenie amerykańskich i globalnych inwestorów, którzy absolutnie nie przejmują się sygnałami inflacyjnymi. A tych było dosyć sporo w ostatnim czasie. Inflacja w USA wg miary CPI znacząco przekroczyła cel inflacyjny już za marzec. Można domyślać się, że efekt bazy doprowadzi do tego, że inflacja w najbliższych dwóch miesiącach faktycznie pokaże swoje prawdziwe oblicze.

To tylko kilka czynników, które stanowią realne zagrożenie dla obecnej dosyć kruchej stabilności. Oczywiście kluczową kwestią wydaje się szczepienie społeczeństwa. Jeśli na tym froncie wszystko będzie przebiegać pozytywnie, można spodziewać się względnego powrotu do normalności.

Z drugiej jednak strony dawno nie obserwowaliśmy większej korekty. Nie wiadomo wobec tego, czy nie dojdzie do realizacji starego rynkowego powiedzenia "sell in May and go away”.