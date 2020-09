Glovo rozpoczęło pilotażową współpracę z bp Polska w Krakowie i Warszawie

"To, co zawsze czyniło ofertę bp wyjątkową to szybki i łatwy dostęp do szerokiej gamy produktów spożywczych i gastronomicznych 24/7 co oznacza dla klientów wygodę, oszczędność czasu i niezawodność. Teraz idziemy o krok dalej oferując nasze produkty z dostawą do domu dzięki współpracy firmą Glovo. Projekty z obszaru home delivery traktujemy perspektywicznie i sukcesywnie rozszerzamy ten pion biznesu poszukując silnych partnerów. Glovo idealnie spełnia ten warunek, bo jest jedną z najszybciej rozwijających się platform oferujących dostarczenie produktów spożywczych na życzenie zarówno w Polsce jak i wielu innych krajach. Witamy Glovo na pokładzie i zapraszamy do sklepu bp w aplikacji Glovo" - dodała dyrektor generalna działu retail firmy bp w Polsce Barbara Wiążewska.