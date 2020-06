GPW: Rusza rekrutacja do drugiej edycji Akademii GPW Growth

"Niesamowitym doświadczeniem związanym z Akademią, są - wplecione w program wykładowo-warsztatowy - spotkania 'z ciekawymi osobowościami'. Są to zarówno teoretycy, jak i praktycy, którzy częstokroć tworzyli swój biznes od małej rodzinnej firmy, aż po giganta giełdowego. Taka wymiana opinii oraz doświadczeń to świetna okazja do poszerzania wiedzy, ale - co nie mniej ważne - inspiracja do budowania własnych pomysłów i przyszłości biznesowej" - powiedział uczestnik pierwszej edycji Akademii GPW Growth Piotr Ferszka, cytowany w komunikacie.