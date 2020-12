Grupa Orange Polska przejmuje firmę Craftware i wchodzi w segment CRM

"Zakupy przenoszą się do sieci w coraz szybszym tempie, a to przyspiesza cyfryzację relacji z klientami w firmach, czyniąc nowoczesne systemy CRM, tzw. connected CRM centralnym elementem architektury IT w wielu przedsiębiorstwach. Wraz z dołączeniem Craftware do Grupy Orange Polska, zyskujemy dostęp do tego szybko rozwijającego się segmentu rynkowego, a także kolejne możliwości by wykorzystać kompetencje, które już mamy, m.in. w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, hybrydyzacji infrastruktury IT, integracji aplikacji czy migracji do chmury. Pozwoli to wzmocnić pozycję Orange Polska jako długoterminowego partnera strategicznego w cyfrowej transformacji naszych klientów. Żeby maksymalnie wykorzystać potencjał synergii, zdecydowaliśmy, że Craftware stworzy grupę kapitałową z BlueSoft, spółką, którą przejęliśmy w 2019 r. Bardzo się cieszę, że kluczowi menedżerowie Craftware pozostaną w spółce i będą wspólnie z nami kształtować przyszłość" - powiedziała Wiceprezes Zarządu Orange Polska ds. Rynku Biznesowego.Bożena

Leśniewska, cytowana w komunikacie.