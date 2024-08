GWP zapowiada walkę. "Zagraniczni inwestorzy stali się mniej zainteresowani"

Tomasz Bardziłowski, nowy prezes GPW, na łamach "Financial Times" wyraża optymizm co do przyszłości warszawskiej giełdy. Jego zdaniem istnieją podstawy do pozytywnych zmian, w tym wymiana zarządów spółek kontrolowanych przez państwo, notowanych na GPW. Szczególną uwagę zwraca na Orlen, którego kurs akcji spadł o 30 proc. w ciągu ostatnich pięciu lat. Bardziłowski podkreśla, że "zagraniczni inwestorzy stali się mniej zainteresowani naszym rynkiem akcji i stracili pewne zaufanie, szczególnie z powodu obaw związanych z zarządzaniem w niektórych spółkach państwowych".