Historyczny dzień dla Muska. Oto co się dzieje z akcjami Tesli

Jak komentuje CNBC, to drugi największy wzrost akcji Tesli w historii tej firmy. Lepiej było tylko w maju 2013 roku, kiedy wartość papierów tej spółki poszła w ciągu dnia w górę o 24 proc. Czwartkowy rajd doprowadził do tego, że Tesla nadrobiła w jeden dzień to, co straciła na giełdzie od początku tego roku, a nawet zyskała trzy procent.