HP liczy, że NeverStop Laser uzyska do 15% rynku druku laserowego w I roku

"Spodziewamy się, że druk laserowy w Polsce będzie systematycznie zyskiwał na popularności. Dlatego wprowadzamy na rynek pierwszą na świecie drukarkę laserową bez kartridży, do samodzielnego napełniania - NeverStop Laser. Powalczymy tym rozwiązaniem o 10-15% całego rynku druku laserowego w pierwszym roku. Do końca lipca powinien pojawić się na polskim rynku. Na razie kierujemy rozwiązanie do segmentu klientów i indywidualnych i SOHO, a w zależności od jego popularności zapadną decyzje, czy pojawi się oferta urządzeń dla większego biznesu" - powiedział Młynarczyk podczas konferencji prasowej.

Dyrektor zarządzający HP Inc w Polsce Marcin Olszewski wskazał, że koncern regularnie obserwuje megatrendy, jak technologia ingeruje w codzienne życie i na ich podstawie wprowadza nowe standardy w branży druku.

"Dzielimy działalność na trzy części: nasza podstawowa oferta to rozwiązania dające efektywność i oszczędności dla biznesu, rozwój technologii druku graficznego w nowych obszarach, a naszą odpowiedzią na kolejny skok cywilizacyjny, rozumiany poprzez połączenie świata rzeczywistego z internetem, jest gama produktów drukarek 3D, które z wykorzystania w R&D przechodzą do procesów produkcyjnych. Widzimy wciąż przewagę druku atramentowego w Polsce, ale jestem przekonany, że będziemy podążali za światem i druk laserowy będzie ostatecznie przeważać w Polsce. Łączy się to ze wzrostem zamożności społeczeństwa naszego kraju. HP miało szacunkowo ok. 40% rynku druku laserowego w Polsce na koniec ub.r. i nowy system ma nam zapewnić dalszy wzrost udziału" - powiedział Olszewski.

NeverStop Laser od HP to uzupełnianie tonera aplikatorem. Przedstawiciele HP wskazują, że wydajność bębna urządzenia sięga 20 tys. stron. Uzupełnianie tonera ma być bardzo szybkie i czyste, a także ma gwarantować do 80% oszczędności w koszcie wydruku dzięki oryginalnemu tonerowi HP wobec standardowego lasera, co przekłada się na 2 gr za stronę.

HP Inc. to globalny koncern z pozycją lidera w segmentach sprzętu PC i druku.

