Idea Bank: GNB zapowiada wygaśnięcie 1 I listu intencyjnego ws. wierzytelności

"Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia 2020 r. otrzymał z GNB pismo, w którym GNB wskazuje, że wobec nieuzgodnienia do dnia dzisiejszego przez GNB oraz emitenta warunków transakcji, a także uwzględniając okoliczności mające znaczenie dla realizacji tej transakcji, w szczególności zaburzenia wywołane trwającą pandemią COVID-19 i jej wpływ na uczestników rynku, w ocenie GNB w najbliższym czasie trudno oczekiwać, by zaistniały warunki umożliwiające jej realizację. Wobec powyższego GNB poinformował, że zgodnie z treścią listu intencyjnego, wygaśnie on z dniem 1 stycznia 2021 r." - czytamy w komunikacie.