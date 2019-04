Idea Bank wprowadził usługę szybkiego fakturowania w Idea Cloud

Z poziomu Idea Cloud klienci mogli już wcześniej korzystać z systemu księgowego Tax Care obejmującego profesjonalne usługi księgowe za miesięczny abonament. Obecnie, dzięki synchronizacji Idea Cloud z bezpłatną Chmurą Faktur, po zalogowaniu do jednego systemu bankowości online, klienci zyskują dostęp konta bankowego, darmowej wystawiarki faktur i podglądu dokumentów księgowych. Integracja bankowości z systemem księgowym pozwala na zarządzanie finansami i rozliczeniami firmy za pomocą jednego logowania, podano także.

"Wprowadzenie Chmury Faktur do systemu bankowości Idea Cloud to odpowiedź banku na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, które oczekują rozwiązań ułatwiających prowadzenie biznesu. W jednym miejscu przedsiębiorca ma teraz konto firmowe, szybkie fakturowanie z Chmurą Faktur i możliwość skorzystania z profesjonalnej księgowości. Dzięki temu może prowadzić swój biznes sprawniej i bardziej efektywnie. Oferując tę dodatkową funkcjonalność, bank wpisuje się także w trendy zmierzające do ograniczenia obrotu dokumentami papierowymi" - powiedział członek zarządu Idea Bank Tomasz Górski, cytowany w komunikacie.