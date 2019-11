Idea Bank znowu z zyskiem. "Trwa całkowita przebudowa sieci"

Idea Bank najgorsze ma już za sobą. Wskazywałyby na to ostatnie wyniki finansowe. Drugi kwartał z rzędu bank jest na plusie. Opublikowane we wtorek wyniki pokazują, że od lipca do września zysk netto z działalności kontynuowanej sięgał prawie 13 mln zł. Rok wcześniej był 28 mln zł na minusie.