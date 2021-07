Inwestowanie wchodzi na nowy poziom. Social media zamiast raportów finansowych

- Algorytmiczny system oceny cech ilościowych i jakościowych emitenta instrumentów rynku kapitałowego to alternatywna metoda ratingowa, która może poprawić wiarygodność firm na rynku papierów wartościowych oraz ułatwić dostęp do niego małym i średnim przedsiębiorstwom - uważa Katarzyna Dębkowska.

Co ważne, korzystanie z dostępnych danych w mediach społecznościowych pozwala też oceniać podmioty nienotowane na giełdzie, co do których często brakuje publicznie dostępnych i aktualnych danych finansowych.