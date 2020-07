Kantar: 5% Polaków zwiększy, a 23% zmniejszy wydatki w nadchodzących tygodniach

"Badania opinii społecznej publikowane w przededniu wakacji mogą wskazywać, że krajowa branża turystyczna - choć obolała - może jeszcze wyjść z koronawirusowego kryzysu obronna ręką. Jak wakacje, to tylko w Polsce - z takiego założenia wyszło 80% osób, które w sondażu CBOS zadeklarowały, że w najbliższe wakacje poza domem spędzą przynajmniej jedną noc. W poprawie sytuacji krajowej turystyki może także pomóc stymulacja w postaci bonów turystycznych. Niestety, nie każdy będzie jej beneficjentem. Na dziś wiemy już, że ostatecznie, bon turystyczny będzie przysługiwał tylko rodzicom posiadającym dzieci. Podstawowa zasada będzie bliźniaczo podobna do tej z programu 'Rodzina 500+'. Posiadanie dziecka jest równoznaczne z bonem o wysokości 500 zł, każde kolejne dziecko poniżej 18. roku życia to dodatkowe 500 zł dla rodziny" - czytamy w komunikacie.