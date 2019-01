KGHM odpowiada na zarzuty. "Zmiany w przetargach nie spowodowały strat finansowych"

"Zmiany w przetargach, o których pisze 'Gazeta Wyborcza', nie spowodowały strat finansowych w KGHM Polska Miedź SA. Jeden z przetargów został unieważniony, w przypadku drugiego doszło do zmiany trybu przetargu. W trzecim przypadku konsekwencją było kilkumiesięczne opóźnienie wdrożenia rozwiązania. Ustalenia pionu bezpieczeństwa nie wykazały, aby ingerencja dyrektora ds. technicznych miała znamiona działań celowych i nie wskazuje na próbę nadużycia zajmowanego stanowiska" - czytamy w oświadczeniu.

Do jego zadań należy m.in. ustalenie standardu technologicznego zaplecza informatycznego spółki. Zajmuje się także dostarczaniem usług IT, inicjowaniem oraz nadzorowaniem prac w zakresie projektowania i programowania rozwiązań wspomagających zarządzanie zasobami systemów informatycznych. Spółka w oświadczeniu przekonuje o dużym doświadczeniu, bo karierę zawodową rozpoczął w 2005 roku. Pracował m.in. przez ponad 6 lat we wrocławskim oddziale IBM.