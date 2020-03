Koronawirus uderza w CCC. Spółka nie spłaci 20 mln zł wymagalnych na 23 marca

W oficjalnym komunikacie zarząd CCC wskazał, że powodem takiego stanu rzeczy są zamknięte galerie handlowe. To właśnie przez to spółka utraciła istotną część wpływów.

W związku z tym, że CCC nie dysponuje odpowiednimi kwotami, zarząd zapowiedział złożenie wniosków o odroczenie spłat z tytułu zadłużenia finansowego. Dotyczyć ma to zadłużenia wymagalnego do spłaty na 23 marca 2020 roku, a także tego, które narośnie przez kolejne trzy miesiące.

W komunikacie CCC podaje także, że brak spłaty 20 mln złotych może być przesłanką do "uznania wystąpienia stanu technicznego naruszania innych umów finansowych". Dotyczy to wszystkich umów, których stroną jest CCC i podmioty z grupy kapitałowej.

Co to oznacza? Np. banki, które finansują działalność CCC z kredytów, mogą stwierdzić, że spółka naruszyła warunki umowy. Tym samym może odciąć ją od finansowania.

Zobacz też: Hausner chce darmowych testów dla firm. "Nie pójdę do fryzjera, niech on przyjdzie do mnie"