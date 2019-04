Kotłowski z NBP: Impuls fiskalny mocniej podbije PKB w 2020 r. niż w 2019 r.

"Impuls fiskalny ma wynieść w 2019 i 2020 roku po ok. 1% PKB. Ten impuls podbije nam wzrost gospodarczy w tym roku, choć może w niewielkim stopniu, ale już w przyszłym, poprzez efekt mnożnikowy, będzie dużo więcej. Efekt mnożnikowy oczywiście zależy od charakteru impulsu fiskalnego. Zazwyczaj efekt jest silniejszy w przypadku inwestycji publicznych i spożycia zbiorowego, czyli środków mniej importochłonnych, w dużej mierze wydawanych w kraju. Natomiast impulsy związane z obniżeniem podatków, zmniejszeniem kwoty wolnej od opodatkowania, czy transfery społeczne mają nieco słabszy wpływ na wzrost, z uwagi na to, że tylko część z tych środków jest wydawana, a część z kolei jest wydawana na dobra z importu, co nie przekłada się na wzrost krajowego PKB" - powiedział Kotłowski w wywiadzie dla serwisu Obserwatorfinansowy.pl.