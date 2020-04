MF: Sprzedaż obligacji detalicznych wzrosła m/m do 2 379 mln zł w marcu

Na zakup obligacji rodzinnych przeznaczonych dla beneficjentów programu Rodzina 500+ przeznaczono 18,5 mln zł. Obligacje rodzinne kierowane są wyłącznie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie.

"Łącznie w pierwszym kwartale br. nabywcy indywidualni przeznaczyli na zakup oszczędnościowych obligacji skarbowych środki o wartości ponad 7 mld zł. Od początku roku utrzymuje się wysokie zainteresowanie obligacjami. W marcu sprzedaż osiągnęła wartość blisko 2,4 mld zł. Co warto podkreślić, ponad 40% obligacji zostało zakupionych przez internet. Dzięki aktywacji internetowego dostępu do rachunku rejestrowego można w dowolnym momencie, bez wychodzenia z domu, zarządzać własnym portfelem obligacji. Takie rozwiązanie zapewnia nam bezpieczny i elastyczny dostęp do naszych oszczędności" - skomentował wiceminister finansów Piotr Nowak, cytowany w komunikacie.