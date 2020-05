MFPR: Zniesiono wymóg innowacyjności w skali kraju w kredycie na innowacje tech.

Nowy nabór w kredycie na innowacje technologiczne - na korzystniejszych zasadach - rozpocznie się 1 czerwca. MFiPR we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK), operatorem programu, przygotowało szereg zmian dla firm. Trwający obecnie nabór wniosków na dotychczasowych zasadach zakończy się 31 maja (pierwotnie miał trwać do 24 czerwca), podano.

Przedsiębiorca może wnioskować o dotację (tzw. premię technologiczną) wyższą niż dotychczasowy limit 6 mln zł. Dla wielu firm kluczowe będzie zniesienie w nowym konkursie wymogu innowacyjności inwestycji w skali kraju. Wystarczy, jeśli przedsiębiorca wykaże, że oferowane przez niego produkty lub usługi będą innowacją w prowadzonej przez niego firmie, np. wprowadzi do swojej oferty niewytwarzane dotąd towary bądź nowy rodzaj świadczonych usług. Nadal będzie warto zgłosić innowacje o wyższej skali - będą one dodatkowo punktowane, wskazano również.

"Zniesienie wymogu innowacyjności w skali kraju to ogromne ułatwienie w dostępie do premii technologicznej dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Są one bez wątpienia najbardziej zagrożone skutkami gospodarczymi pandemii i to właśnie z myślą o nich wspólnie z BGK zaprojektowaliśmy zmiany, które ułatwią dostęp do bezzwrotnego finansowania działalności przedsiębiorstwa z unijnego programu Inteligentny Rozwój. Funduszowy Pakiet Antywirusowy pomaga też innowatorom. Liczymy, że innowacje wprowadzone najpierw na poziomie firmy w przyszłości zaprocentują nowatorskimi rozwiązaniami na szerszą skalę" - powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.