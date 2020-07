Milton Essex ustalił cenę emisyjną akcji serii L na 1,35 zł

Wznowiona oferta publiczna akcji Milton Essex obejmuje 2,75 mln akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,1 zł każda. Zgodnie z nowym harmonogramem, budowa księgi popytu potrwała od 30 czerwca do 2 lipca do godz.15:00. Ustalenie ceny emisyjnej zaplanowano do 5 lipca. Zapisy potrwają od 6 do 16 lipca (do godz. 18:00) a przydział akcji odbędzie się do 21 lipca. Przedstawiciele spółki mówili kilka dni temu, że liczą, iż spółka będzie notowana na rynku NewConnect od września br.