MLP Group rozpoczęło realizację MLP Business Park Niederrhein w Niemczech

"Nadrenia Północna - Westfalia to jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów inwestycyjnych w Niemczech. Wpływa na to kilka czynników, m.in. doskonale rozwinięta infrastruktura, logistyka całych Niemiec oraz dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej" - powiedział country manager w MLP Group odpowiedzialny za Niemcy i Austrię Patrick Kurowski, cytowany w komunikacie.