MOL: Produkcja zgodna z prognozą, popyt w Downstream niższy w zw. z pandemią

"W segmencie Upstream produkcja w pierwszym kwartale wyniosła ok. 110 mboepd, zgodnie z wcześniejszą prognozą. Niższy popyt na paliwa, wykorzystane pojemności magazynowe oraz ograniczenie produkcji w rafineriach może z kolei prowadzić do czasowego ograniczenia produkcji z niektórych naszych międzynarodowych złóż, potencjalnie częściowo równoważonego przez koszty podatków od wydobycia, które obniżają się wraz z ceną ropy naftowej. W świetle niepewności co do dalszego rozwoju makroekonomicznego, zaktualizowana została także prognoza wydobycia z poziomu 120 mboepd, do poziomu 115-120 mboepd (przy założeniu wkładu ze złoża ACG przez sześć miesięcy w bieżącym roku). Wdrożone zostały również liczne działania mające na celu ograniczenie kosztów działalności oraz ogólnego kosztu wydobycia do poziomu 25 USD z baryłkę" - czytamy w komunikacie.