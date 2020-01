Murapol sprzedał 3 674 mieszkania, przekazał 3 124 w 2019 r.

"Tym samym spółka zrealizowała z nadwyżką plan wynikający ze strategii na lata 2019/2021+, zakładający roczną sprzedaż i przekazania na poziomie 3-3,5 tys. mieszkań oraz 3,5-4 tys. lokali wprowadzonych do oferty" - podkreślono w komunikacie.

Lokalizacjami, w których mieszkania z oferty Murapol cieszyły się największym zainteresowaniem jest Kraków i Wieliczka, gdzie nabywców znalazło 607 lokali oraz Katowice z wynikiem 559 mieszkań. Znaczącą liczbę umów dot. sprzedaży lokali spółka podpisała także we Wrocławiu - 392, Poznaniu - 385, Łodzi - 367 oraz Warszawie - 353. Po ponad 200 umów zawartych zostało w Trójmieście oraz Toruniu, odpowiednio - 258 i 239. Natomiast najwięcej kluczy do mieszkań zostało wydanych klientom w Poznaniu - 461, Łodzi - 432, Wrocławiu - 403, a także Warszawie - 391, podano także.

"Miniony rok był kolejnym pomyślnym okresem dla branży mieszkaniowej, rynek stale rósł i mimo wzrostów cen mieszkań popyt utrzymywał się na wysokim, stabilnym poziomie. Dla nas także był to bardzo dobry czas, w którym wypracowaliśmy satysfakcjonujące nas wyniki wszystkich parametrów operacyjnych. Oddaliśmy naszym klientom o 1/5 więcej lokali niż w 2018 roku, osiągając rekordowy w naszej historii poziom rocznych przekazań. Nasza ubiegłoroczna oferta mieszkań była większa o ponad 38 proc. r/r i cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem klientów niż rok wcześniej. To pozwoliło nam z nawiązką zrealizować cele przyjętej strategii na lata 2019/2021+. Osiągniętym w ub. r. wynikom operacyjnym sprzyjał zarówno wypracowany przez lata działalności model biznesowy, jak i podjęte decyzje o pełnej koncentracji posiadanych zasobów na core businessie czyli działalności deweloperskiej. Na duże zainteresowanie naszą ofertą lokali mieszkalnych miał wpływ także jej rozwój jakościowy, czego wyrazem były zaoferowane klientom innowacje w inwestycjach. W tym zakresie nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa i w bieżącym roku zamierzamy wyjść na rynek z ofertą rozbudowaną o kolejne rozwiązania eco" - powiedział prezes Nikodem Iskra, cytowany w materiale.

Łącznie w całym 2019 roku Murapol zaoferował klientom 4 448 nowych mieszkań wobec 3 217 rok wcześniej. Spółka dwukrotnie, jako pierwszy deweloper w Polsce, wprowadziła w ubiegłym roku do sprzedaży dwie pule 2 tys. mieszkań - w styczniu #Ofertę2000 i we wrześniu #Ofertę2000bis. Zaoferowane lokale powstają w 18 projektach deweloperskich na terenie 13 miast, zarówno na głównych krajowych rynkach mieszkaniowych, tj. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi i Trójmieście, ale także w mniejszych lokalizacjach, takich jak Katowice, Toruń, Gliwice, Tychy czy Mikołów.

Największy udział w portfelu budowanych inwestycji ma rynek Katowic, gdzie powstaje 1 388 lokali, dalej plasuje się Kraków z Wieliczką i Poznań z kolejno 831 i 821 mieszkaniami w budowie, a 761 i 766 mieszkań realizowanych jest odpowiednio we Wrocławiu i Łodzi.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Grupa Murapol dysponowała aktywnym bankiem ziemi o wartości blisko 589,5 mln zł, pod budowę ponad 17,7 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 765,6 tys. m2. Nieruchomości o wartości ponad 321,5 mln zł netto stanowią własność grupy oraz posiadają decyzje o pozwoleniu na budowę ponad 9,7 tys. mieszkań o łącznym PUM przekraczającym 420,6 tys. m2. Pozostała część aktywnego banku ziemi to tereny inwestycyjne objęte warunkowymi umowami przedwstępnymi, na których powstaną projekty nieruchomościowe, będące obecnie w toku postępowań pozwoleniodawczych, a zakładające budowę ponad 8 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej ok. 344,9 tys. mkw. Wartość zakontraktowanych tak nieruchomości wynosi blisko 268 mln zł, zakończono w informacji.