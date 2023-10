Najważniejsza konferencja od lat. Prezesa Obajtka na scenie zabrakło

Daniel Obajtek nie pojawił się na konferencji

W okresie lipiec-wrzesień zysk netto Orlenu wyniósł prawie 3,46 mld zł. To mniej o ponad 11 mld zł przy porównaniu wyników za analogiczny kwartał rok wcześniej, kiedy to spółka odnotowała wynik na poziomie 14,6 mld zł.

Prezes Orlenu ograniczył się do komentarzy na platformie X (dawny Twitter ). To właśnie tam w kilku postach podsumował raport firmy za trzeci kwartał.

Pytania o rosnące ceny paliw

We wtorek 31 października benzyna bezołowiowa podrożała do poziomu 5189 zł za m sześc., co oznacza wzrost o 51 zł . Ostatni raz cenę w hurcie na takim poziomie odnotowano 6 września (5230 zł). Od tego dnia nad Wisłą dało się zaobserwować regularny spadek cen hurtowych.

Wspomniany wcześniej członek zarządu Orlenu ds. finansowych na konferencji tłumaczył, że obniżanie cen było możliwie dzięki m.in. fuzjom z PGNiG, Energą i Lotosem. – Umożliwiło optymalizację procesów zakupowych. Dało korzystniejsze formuły zakupowe. Dlatego mogliśmy sobie pozwolić na to, by te ceny były prawie najniższymi w Europie i by były to ceny bardzo stabilne – stwierdził.