Newag miał wstępnie 62,1 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I poł. 2020 r.

Wartość EBITDA wyniosła 111,9 mln zł i była wyższa o 67,7 mln zł (+154%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku, podano.

" Spółka zanotowała w I półroczu br. zysk netto na poziomie 62,4 mln zł, podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniósł on 15,1 mln zł. Wartość EBITDA wyniosła 107,2 mln zł i była wyższa o 62,9 mln zł (+142,1%) w porównaniu do I półrocza 2019 roku" - czytamy w komunikacie.

Wartość jednostkowych przychodów ze sprzedaży wyniosła w I poł. br. 578,8 mln zł, co oznacza wzrost o 45,9% r/r.

"Na ww. wyniki spółki i grupy główny wpływ miała zdecydowanie wyższa, w porównaniu do analogicznych okresów w poprzednich latach, wielkość przychodów ze sprzedaży, co jest rezultatem bardziej równomiernego rozłożenia się planów sprzedaży w okresie 2020 roku w porównaniu do poprzednich lat" - czytamy dalej.