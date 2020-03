Odwiedzalność centrów handlowych EPP wzrosła o 1% r/r w 2019 r.

Największe wzrosty sprzedaży w 2019 roku odnotowali najemcy w takich kategoriach jak: dom i jego wyposażenie (9%), elektronika (7%), gastronomia i rozrywka (7%) oraz moda i akcesoria (6%), podano.

"Najważniejsze wydarzenia dla EPP w 2019 roku to m.in. otwarcie Galerii Młociny w Warszawie, największego centrum handlowego oddanego do użytku w Polsce w zeszłym roku, zakup 4 centrów handlowych (druga transza transakcji nabycia centrów handlowych M1) oraz otwarcie dwóch nowych przestrzeni gastronomiczno-rozrywkowych typu food hall - Foodstacji we wrocławskim Pasażu Grunwaldzkim i Foodportu w Galaxy w Szczecinie" - przypomniano.

Rozszerzenie zakazu handlu w niedziele nie miało większego wpływu na wyniki operacyjne EPP, a klienci na zakupy zamiast tego dnia wybierali inne dni tygodnia - w przypadku obiektów spółki największe wzrosty odwiedzalności w porównaniu do 2018 r. odnotowane zostały w soboty, poniedziałki, wtorki i czwartki. Spółka jako pierwsza w Polsce pod koniec 2018 r. uruchomiła program animacji społecznych i kulturalnych, w ramach którego zachęca do odwiedzania jej centrów handlowych w niedziele bez handlu. Przygotowana we współpracy z lokalnymi organizacjami i samorządami seria aktywności cieszyła się wysoką frekwencją - w 54 akcjach zorganizowanych w 2019 r. wzięło udział 560 tys. osób, podano również.

"Osiągnięcie czwarty rok z rzędu wzrostów odwiedzalności i sprzedaży najemców w naszym portfelu centrów handlowych to dla nas powód do dumy. Przez cały 2019 rok skupialiśmy się na zwiększaniu atrakcyjności naszych obiektów handlowych i integracji przejętych nieruchomości z resztą portfolio EPP. Naszą odpowiedzią na zmianę oczekiwań klientów odnośnie oferty gastronomiczno-handlowej centrów handlowych było otwarcie autorskich przestrzeni typu food hall we Wrocławiu i Szczecinie. Koncentrowaliśmy się na rozbudowie i nowej aranżacji tych stref w oparciu o poszerzoną listę najemców i odważne projekty architektoniczne nawiązujące do historii i kultowych miejsc w danym mieście. Był to dobry krok, co potwierdzają rosnące obroty najemców w tych centrach" - powiedział prezes EPP Hadley Dean, cytowany w materiale.

Otwartą w maju 2019 roku Galerię Młociny (ponad 80 tys. m2 powierzchni najmu) w ciągu pierwszych 40 dni odwiedziło milion gości. Ta flagowa i pierwsza inwestycja EPP w Warszawie mieści około 220 salonów polskich i zagranicznych marek oraz 40 lokali restauracyjnych z kuchnią z całego świata. W bieżącym roku planowane są tam ciekawe debiuty m.in. pierwszego w Polsce salonu irlandzkiej marki odzieżowej Primark oraz największego w Polsce salonu marki eobuwie.pl. Galeria Młociny niebawem planuje uruchomienie szkoły tańca, śpiewu i aktorstwa oraz teatru.

W 2020 r. EPP będzie posiadać w swoim portfelu 29 nieruchomości handlowych oraz jeden obiekt wielofunkcyjny (Towarowa 22) z powierzchnią najmu przekraczającą 1 mln m2 i odwiedzalnością na poziomie ponad 120 mln osób roczne. Ponadto 40% populacji Polski będzie mieszkać w odległości 30 min dojazdu od centrów handlowych spółki, podsumowano.

EPP jest największym w Polsce właścicielem centrów handlowych pod względem wielkości posiadanej powierzchni najmu brutto (GLA) z nieruchomościami o wartości 2,6 mld euro. Spółka działa według formuły REIT, a jej portfel obejmuje 24 obiekty handlowe, sześć lokalizacji biurowych oraz jeden projekt wielofunkcyjny w realizacji o łącznej powierzchni GLA wynoszącej ponad 1 mln m2. Spółka notowana jest na giełdach w Johannesburgu i Luksemburgu.

Tagi: budownictwo , nieruchomości , handel detaliczny, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące