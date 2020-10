OLX przejął większościowy pakiet udziałów Carsmile

"To dla nas wielki dzień. Po zaledwie dwóch latach od startu działalności operacyjnej, zyskujemy międzynarodowego inwestora. Nasz nowy większościowy akcjonariusz (OLX Group z siedzibą w Amsterdamie) posiada serwisy ogłoszeniowe w kilkudziesięciu krajach i obsługuje setki milionów użytkowników na całym świecie. Nie mogliśmy wymarzyć sobie lepszego scenariusza" - powiedział prezes Łukasz Domański, cytowany w komunikacie.

W ciągu dwóch lat od startu firma sprzedała w modelu wynajmu oraz leasingu w sumie 2 500 samochodów. W czasie tegorocznej pandemii, gdy sprzedaż nowych samochodów w Europie stanęła, spółka notowała - jak podkreśla - rekordowe wyniki.

"Carsmile to wyróżniająca się w polskim internecie platforma o ogromnym potencjale, dysponująca innowacyjnym i bardzo zaawansowanym produktem, a także najszerszą multibrandową ofertą samochodów. Tym ruchem poszerzamy nasze możliwości w segmencie samochodów nowych, w którym zachodzą bardzo dynamiczne zmiany w formach posiadania i użytkowania pojazdów" - dodał general manager sektora motoryzacyjnego w OLX Europe Lukas Draginas.

Rynek samochodów nowych znacznie różni się specyfiką od rynku wtórnego, który jest głównym obiektem zainteresowania OLX Group, również w Polsce. Należąca do Naspers spółka w swoim portfelu posiada serwisy ogłoszeniowe m.in. otomoto, OLX i od nieco ponad roku start-up 3-2-1 Sprzedane! Wspomniane platformy w kategoriach motoryzacyjnych skupiają się przede wszystkim na obrocie pojazdami używanymi, podano w materiale.

"Akwizycja Carsmile to droga do realizacji modelu 'one-stop-shop'; wierzymy, że nasz użytkownik będzie mógł zrealizować w jednym ekosystemie wszystkie swoje motoryzacyjne potrzeby sprawnie i wygodnie. Poprzez Inwestycję w Carsmile zapewniamy dostęp do bogatej oferty motoryzacyjnego rynku pierwotnego. To dla nas niezwykle ważne, bo dzięki tej współpracy zaspokoimy kolejne potrzeby wszystkich klientów, zarówno kupujących jak i sprzedających, oferując im szerszy wachlarz możliwości kupna, finansowania, a także sprzedaży nowych samochodów" - podkreślił Draginas.

"My natomiast zyskujemy dostęp do unikalnego know-how w zakresie rozwoju platform internetowych. Jednocześnie stajemy się jeszcze poważniejszym partnerem zarówno dla importerów oraz dealerów samochodowych, jak i spółek leasingowych. Ponadto wejście inwestora strategicznego do spółki to dla nas również szansa na rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne w przyszłości" - dodał Domański.

Pozyskany przez Carsmile kapitał zostanie przeznaczony m.in. na stworzenie nowych innowacyjnych technologii, zapewniono.

Platforma Carsmile ma ponad 300 tys. użytkowników miesięcznie, którzy każdego dnia inicjują 300 tysięcy obliczeń raty wynajmu lub leasingu na samochód. Dzięki włączeniu w ekosystem Naspersa, internetowy salon samochodowy może trafić ze swoją ofertą do szerokiego grona użytkowników polskich serwisów Grupy OLX i odpowiedzieć na w ten sposób na rosnące zainteresowanie nowymi formami posiadania pojazdów, podsumowano.

Carsmile to pierwszy w Polsce "Car(Fin)Tech" czyli połączenie najnowszych technologii stosowanych w motoryzacji i transporcie z innowacyjnym sposobem finansowania pay-as-you-drive. Abonament w Carsmile oferuje kilkanaście kategorii pojazdów, ok. 30 najpopularniejszych marek, ok. 150 modeli samochodów, ponad 1 000 wersji wyposażenia.

Tagi: technologie, media , telekomunikacja , handel detaliczny, transport, logistyka, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące