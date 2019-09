Orlen inwestuje w zielone technologie. Dwie inwestycje na południu Polski

"Wydajność instalacji planowanej w jedlickiej rafinerii wyniosłaby 25 tys. ton bioetanolu rocznie. Produkowany byłby z surowców niespożywczych, przede wszystkim słomy, pozyskiwanych od polskich rolników. Pozwoliłoby to na wykorzystanie potencjału lokalnego rolnictwa w regionie południowo-wschodniej Polski" – poinformował PKN Orlen w komunikacie.

Równocześnie spółka prowadzi prace koncepcyjne dotyczące dalszej rozbudowy zakłady w Jedliczach – poza instalacją do produkcji bioetanolu miałaby powstać także biogazownia i elektrociepłownia opalana biogazem oraz ligniną.

- Zgodnie ze strategią, konsekwentnie rozwijamy i wzmacniamy spółki w ramach grupy, w tym Orlen Południe. Inwestujemy w nowoczesne technologie i stawiamy na produkty wysokomarżowe, bo to zadecyduje o utrzymaniu pozycji lidera w regionie w najbliższych latach. Nie zapominamy przy tym o naszej społecznej odpowiedzialności i stosujemy ekologiczne rozwiązania, które znacząco redukują wpływ naszej działalności na otoczenie – tłumaczył prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Równocześnie koncern inwestuje w rafinerię w Trzebini należącą do spółki Orlen Południe, gdzie powstanie instalacja do produkcji zielonego glikolu propylenowego. Będzie to pierwsza tego typu instalacja w Polsce, a druga w Europie.