OT Logistics ma porozumienie o sprzedaży pakietu akcji i floty za 19,6 mln euro

"Emitent oraz Rhenus potwierdzili oraz załączyli do heads of terms ostatnie projekty głównych umów (SPA oraz APA), na podstawie których może dojść do realizacji planowanej transakcji (projekty nie są ostateczne) i które powinny zostać podpisane do dnia 30 czerwca 2020 r., pod warunkiem satysfakcjonującego ukończenia przez Rhenus badania due diligence oraz otrzymania przez strony wymaganych zgód korporacyjnych" - czytamy w komunikacie.