PAIH chce przyciągnąć firmy z Korei do współpracy przy CPK i do sektora ICT

" Gospodarka koreańska jest najbardziej innowacyjna na świecie, co przekłada się na specyfikę projektów inwestycyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa z tego kraju. Polski system zachęt inwestycyjnych wychodzi im naprzeciw. Zapewnia innowatorom jedne z najwyższych ulg podatkowych wśród krajów OECD, a do tego oferuje wyższy zwrot z inwestycji niż średnia w UE - wyjaśnia Senger.

"Silną zachętą jest Polska Strefa Inwestycji, z szansą na zwolnienia z podatku CIT przez okres od 10 do 15-lat. To nowe rozwiązanie pozwala inwestorom na lokalizację wedle życzenia - praktycznie w całej Polsce, a nie zmusza do ograniczenia się do terenów znajdujących się w zasobach stref ekonomicznych. Ważnym impulsem są w dalszym ciągu dostępne fundusze unijne, wpierające działania B+R, czyli przyciąganie inwestycji o wysokim stopniu technologicznego zaawansowania i możliwości dalszego rozwoju know-how w Polsce. Towarzyszą temu instrumenty takie, jak ulga B+R, Innovation Box, a także system zachęt na poziomie lokalnym i rządowym dla inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki. To kluczowe argumenty, poza dostępnością doskonałej kadry inżynieryjnej i znaczną poprawą infrastruktury kolejowej oraz drogowej, aby przekonać koreańskiego inwestora do lokalizacji fabryki w Polsce" - powiedział Dudarski z JP Weber, działającej w obszarze transakcji.