Pensje prezesów giełdowych spółek. Tyle zarobili rekordziści

Najlepiej zarabiający prezesi spółek giełdowych

Wysoko w zestawieniu figuruje spółka CCC. Prezes Marcin Czyczerski otrzymał ponad 1,2 mln zł wynagrodzenia, 600 tys. zł premii krótkoterminowej i ponad 8 mln zł premii długoterminowej. To wzrost rok do roku o ponad 720 proc. Wzrost puli wynagrodzenia zarządu (zwiększonego z 3 do 7 osób) jest wysoki, z 3,46 mln w 2020 r. do 30,75 mln zł w ubiegłym roku.