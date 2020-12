PFR Nieruchomości: W Oławie powstaną 144 lokale w ramach progr. mieszkaniowego

"Grunt przeznaczony na realizowane zadanie znajduje się w części mieszkaniowej naszego miasta na osiedlu Sobieskiego. To dopełnienie zabudowy tego osiedla. Dzięki tej inwestycji mamy kolejny segment rynku mieszkaniowego, bardzo oczekiwany przez naszych mieszkańców. To uzupełnienie rynku deweloperskiego, indywidualnego, TBS czy mieszkań komunalnych o dodatkową formę, jaką są mieszkania czynszowe" - powiedział burmistrz Oławy Tomasz Frischmann, cytowany w komunikacie.

"Nie jest to pierwszy projekt mieszkaniowy w naszym portfolio. To duże wyzwanie - 17 miesięcy na zrealizowanie tej inwestycji, termin narzucony przez nas, jednak jest to wyzwanie do zrealizowania. Do tej pory nie mieliśmy problemów na budowach w związku z pandemią i oby tak było w 2021 roku. Zatem już w styczniu, na początku nowego roku, odbieramy plac budowy i działamy" - podsumował członek zarządu Polbau Krzysztof Hamulecki.