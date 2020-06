PLL LOT wznowią pierwsze regularne rejsy międzynarodowe 1 lipca br.

"Plany polskiego przewoźnika na pierwsze dwa tygodnie lipca obejmują przede wszystkim połączenia do krajów Strefy Schengen, a także ulubione letnie destynacje Polaków. Siatka 20 europejskich miast uwzględnia:

Do 14 lipca wszystkie międzynarodowe rejsy realizowane będą z Lotniska Chopina w Warszawie.

Dodatkowo do wznowionej siatki LOT-u wrócą dwa połączenia z Budapesztu - do Warny i Dubrownika, realizowane raz w tygodniu w weekend. Oprócz rejsów międzynarodowych LOT utrzyma także dotychczasowy rozkład ponad 30 lotów krajowych dziennie, z których pasażerowie będą mogli dogodnie przesiąść się w Warszawie na każdy z rejsów zagranicznych. Bilety na rejsy międzynarodowe zaplanowane od 1 lipca są systematycznie uzupełniane w systemach rezerwacyjnych. Pełna siatka wznowionych lotów będzie dostępna w sprzedaży od 18 czerwca, wskazano również.

"Siatka międzynarodowych połączeń LOT-u, obejmująca pierwsze dwa tygodnie lipca, została zaplanowana mając na uwadze bezpieczeństwo pasażerów, które jest dla nas zawsze priorytetem, i zapewnienie komfortu podróżowania. Większość zaproponowanych kierunków to kraje Strefy Schengen, które mają stabilną sytuację epidemiczną i jednocześnie zniosły obowiązek kwarantanny oraz pozostałe restrykcje dla podróżnych przyjeżdżających z innych krajów. Nasi pasażerowie mogą więc spokojnie planować wakacje, krótkie rekreacyjne wypady czy wyjazdy służbowe wiedząc, że będą mogli się w pełni cieszyć podróżami zagranicznymi. Dążymy jednocześnie do wznawiania kolejnych kierunków i zwiększenia częstotliwości rejsów. Analizujemy m.in. możliwość uruchomienia regularnych lotów pasażerskich do Stanów Zjednoczonych, które obecnie realizujemy w ramach transportów cargo" - powiedział prezes PLL LOT Rafał Milczarski, cytowany w materiale.