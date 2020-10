Poczta Polska rozpoczeła sezonowe rekrutacje, chce zatrudnić min. 1 200 osób

Poczta Polska zatrudni dodatkowo co najmniej 1 200 osób, aby sprawnie doręczać przedświąteczne e-zakupy. W tym roku Poczta Polska szuka przede wszystkim osób zainteresowanych współpracą na umowy zlecenia do pracy w sortowniach, doręczaniu przesyłek oraz kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o ładowności do 3,5 t oraz pow. 3,5 t, podkreślono.