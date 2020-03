Wśród nich jest 11 podmiotów, głównie banków: PKO BP S.A., Bank Pekao S.A. , Bank Gospodarstwa Krajowego, Alior Bank S.A. , PZU S.A. , Bank Ochrony Środowiska S.A., Santander Bank Polska S.A.,BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, mBank S.A. oraz Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Oddział w Polsce.

- Decyzje instytucji finansujących to kolejny, po pozyskaniu wkładu własnego, sukces spółki w procesie finansowania. Do zakończenia procesu pozostało oczywiście jeszcze podpisanie umów inwestycyjnych i kredytowych, ale dynamika rozmów wskazuje na to, że nastąpi to już w najbliższym czasie - komentuje sytuację prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.