Prezes Pekao: Kryzys to czas weryfikacji strategii biznesowej

"Cytując Winstona Churchilla 'nie można zmarnować kryzysu jako okazji do tego, żeby iść do przodu'. Ale też kryzys jest okazją do pokazania swojej silnej pozycji" - powiedział Skiba podczas XIX Debaty Eksperckiej ISBnews "Polscy czempioni w okresie globalnego spowolnienia".

Podkreślił, że z punktu widzenia sektora bankowego najważniejszy jest jednak klient. Konieczna jest więc adaptacja do transformacji cyfrowej, bo po pandemii zachowania klientów i ich przyzwyczajenia nie będą nie będą już takie, jak przed pandemią. Zaznaczył, że Pekao jest bankiem, który wszedł w ten trudny czas turbulencji z bardzo dobrymi wskaźnikami, jeśli chodzi o wzrost, jeśli chodzi o koszt ryzyka, o ostrożną politykę kredytową.

"Klienci mają czas, aby w większej skali korzystać z kontaktu na odległość, przez internet, kontakt zdalny. Jest to okazja do tego, żeby zainwestować, i też zastanowić się nad strukturą sieci dystrybucji, sieci sprzedaży detalicznej, czyli to wszystko, o czym myślą dzisiaj pozostałe instytucje finansowe" - mówił Skiba.

Jego zdaniem, teraz jest też czas i okazja, żeby zaproponować nowe rozwiązanie, być otwartymi na propozycje i sugestie ze strony klientów i jak najlepiej odnaleźć się w tej rzeczywistości, zyskiwać wiarygodnością, reputacją i otwartością dla klientów. Niemniej o rozwoju biznesu także zapominać nie można.

"Czy warto zatem podejmować decyzje dotyczące fuzji i przejęć? To, oczywiście, wymaga refleksji nad tym, jaka jest strategia poszczególnych firm. Obecnie ceny akcji spółek w niektórych sektorach są bardzo niskie i wielu przedsiębiorców rozważa możliwość przejęcia. Inne z kolei chcą zaczekać i zobaczyć, co przyniesie przyszłość lub takie, które na pewno będą inwestowały w swój rozwój" - wyliczył Skiba.

"To wszystko jest trudne, bo funkcjonujemy w niepewności, co do tego, jaka będzie przyszłość, ale generalnie polscy menagerowie potrafią podejmować trafne decyzje" - zakończył p.o. prezesa Banku Pekao.

W ub. poniedziałek odbyła się "XIX Debata Ekspercka ISBnews", podczas której prezesi największych polskich spółek uznali, że polskie duże przedsiębiorstwa są dobrze przygotowane do globalnego spowolnienia gospodarczego, które będzie konsekwencją pandemii koronawirusa. W ich zgodnej opinii, kryzys to czas na weryfikację strategii biznesowej, przegląd aktywów, ale także na fuzje i przejęcia słabszych, ale atrakcyjnych podmiotów, które mocniej odczują recesję.

W debacie brali udział: Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen; Marcin Chludziński, prezes KGHM Polska Miedź; Leszek Skiba, p.o. prezesa Banku Pekao; Mariusz Dziurdzia, partner PwC, lider usług dla dyrektorów-CFO.

Tagi: finanse, bankowość, giełda

