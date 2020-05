giełda 1 godzinę temu

Projekt Selvity dot. technologii TCRact otrzyma 11,7 mln zł dofinansowania NCBR

Projekt Selvity pn. "Stworzenie innowacyjnej, opartej na sztucznej inteligencji technologii TCRact w celu wprowadzenia na rynek nowej usługi polegającej na projektowaniu in silico receptorów limfocytów T (TCR) do wykorzystania w immunoterapiach nowotworów" został umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 Szybka Ścieżka, podała spółka. Wartość całkowita projektu netto wynosi 20 181 114,38 zł, a rekomendowana wartość dofinansowania - 11 701 901,06 zł.